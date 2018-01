TV-Quoten: "Um Himmels Willen" stark - Dschungelcamp sackt ab

Janina Hartwig und Fritz Wepper waren mit ihrer Serie wieder einmal die Primetime-Sieger. Für den Dschungel interessierten sich gut 260.000 Zuschauer weniger.



Janina Hartwig und Fritz Wepper in der Familienserie "Um Himmels Willen" ließen die TV-Konkurrenz am Dienstagabend alt aussehen. Als Schwester Hanna und Bürgermeister Wöller diesmal im Kampf um die Bäckerei Lorenz an einem Strang ziehend sicherten sie dem Ersten ab 20.15 Uhr im Schnitt starke 5,18 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 16,1 Prozent. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" direkt im Anschluss daran hatte sogar 5,44 Millionen (17,4 Prozent), die "Tagesschau" um 20 Uhr im Ersten 4,36 Millionen (13,9 Prozent).