TV-Quoten: "Unter anderem Umständen" mit Rekord

Seit 2006 ist Natalia Wörner in der ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen" als Ermittlerin im Einsatz. Regelmäßig holt die Crew aus Schleswig viele Zuschauer. Mit dem 15. Fall gelang ihr ein Rekord.



Als Kommissariatschefin in Schleswig hat Schauspielerin Natalia Wörner am Montagabend einen gelungenen Einstand gefeiert. Mit im Schnitt 7,80 Millionen Zuschauern ließ die ZDF-Reihe "Unter anderen Umständen" nicht nur die Konkurrenz deutlich hinter sich - es war auch die höchste Zuschauerzahl überhaupt für die Reihe. Seit mehr als zehn Jahren spielt Wörner darin die Ermittlerin Jana Winter, diesmal übernahm sie die Leitung von ihrem Ex-Chef Arne Brauner (Martin Brambach). Die um 20.15 Uhr gezeigte Folge "Im finsteren Tal" erreichte einen Marktanteil von 24,8 Prozent und übertraf den Bestwert aus dem Vorjahr (7,71 Millionen/23,0 Prozent).