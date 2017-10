TV-Quoten: "Usedom-Krimi" und "Voice of Germany" vorn

Der "Usedom-Krimi" bleibt auf Erfolgskurs. Das gilt auch für die Castingshow "The Voice of Germany", die bei den Zuschauerzahlen noch einmal zulegt. Das ZDF hat beim Quotenrennen das Nachsehen.



Der Donnerstagabend gehörte dem "Usedom-Krimi": Das Erste hatte mit der Folge "Trugspur" um 20.15 Uhr erneut die meisten Zuschauer. Im Schnitt 5,89 Millionen verfolgten die mittlerweile fünfte Episode mit Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow und Lisa Maria Potthoff als ihrer Tochter, Kommissarin Julia Thiel, in den Hauptrollen. Der Marktanteil lag bei 19,3 Prozent. Das waren nicht ganz so gute Zahlen wie bei der vierten Folge "Nebelwand" in der Woche davor, die mit 6,18 Millionen und 20,5 Prozent die besten Werte aller bisherigen Episoden erreicht hatte.



Diesmal musste Thiel nicht nur herausfinden, wer nach einem illegalen Autorennen einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt hatte. Es gab auch noch ein paar wichtige offene Fragen aus dem vorigen Fall zu klären - mit weitreichenden Konsequenzen für sie selbst und einigen Diskussionen mit Mann und Tochter. Die "Tagesschau" direkt vor dem Krimi sahen im Ersten 4,98 Millionen (17,7 Prozent).