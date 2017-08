TV-Quoten: Vox schlägt ProSieben zur Primetime

Der TV-Sonntag bot quotentechnisch kaum Überraschungen, außer vielleicht den Sieg von Vox über ProSieben in der Primetime.



Überraschungen gibt es an einem TV-Sonntag in Deutschland kaum. So erreichte natürlich der "Tatort" auf dem Ersten den Tagessieg. 8,26 Millionen Zuschauer folgten dem deutschen Krimi, was einem Marktanteil von 26,4 Prozent entspricht. Auch in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte er beeindruckende 21,0 Prozent.