TV-Quoten: Weingut-Melodram vor Krimi und Shows

Zur besten Sendezeit hat sich am Freitagabend das Familien-Melodram im Ersten vor den 20.15-Uhr-Krimi des Zweiten gesetzt.



Den zweiten Teil der Reihe "Weingut Wader" mit dem Titel «Das Familiengeheimnis» sahen bei der ARD im Schnitt 4,47 Millionen Zuschauer (15,1 Prozent), den ZDF-Krimi "Ein Fall für zwei" mit dem Titel "Bolognese Mortale" verfolgten 4,38 Millionen (14,8 Prozent). Den anschließenden Freitagskrimi "Soko Leipzig" ab 21.15 Uhr schalteten sogar 4,68 Millionen ein (16,1 Prozent).



Fürs ZDF lief es auch im weiteren Abend gut: Die Nachrichtensatire "Heute-Show" kam diese Woche ab 22.35 Uhr auf starke 18,8 Prozent Marktanteil, 4,32 Millionen Zuschauer, etwa 200.000 weniger als in der Vorwoche, als Grünen-Chef Robert Habeck zu Gast war.