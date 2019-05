TV-Quoten: Wenig Zuschauer bei Live-Debatte zur Europawahl

Große Visionen, kleines Publikum: Den Schlagabtausch der europäischen Spitzenkandidaten sehen nur etwas mehr als 200.000 Menschen.



Die Live-Debatte der Spitzenkandidaten zur Europawahl hat in Deutschland nur wenig Publikum erreicht. Die Sender Phoenix und Tagesschau24 hatten am Mittwochabend ab 21 Uhr direkt aus Brüssel übertragen. Phoenix schalteten laut Media Control 190.000 Zuschauer ein. Das entspricht 0,7 Prozent Marktanteil. Bei Tagesschau24 waren 30.000 Zuschauer (0,1 Prozent) am Bildschirm dabei.