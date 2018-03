TV-Quoten: "Wilsberg" im Zweiten am Samstagabend weit vorn

Das Zweite dominiert bisher Prime Time am Wochenende. ProSieben steuert mit "Das Ding des Jahres" mehr schlecht als recht auf das Finale der neuen Raab-Show zu.



Der "Wilsberg"-Krimi im Zweiten hat das Quotenrennen am Samstagabend gewonnen. Die Erfolgsserie mit Hauptdarsteller Leonard Lansink, der den Mord an einem verdeckten LKA-Ermittler aufklären musste, sahen zur besten Sendezeit 7,98 Millionen Menschen, für das ZDF ein Marktanteil von 24,2 Prozent.



Die neue Ausgabe von "Deutschland sucht den Superstar" mit Oliver Geissen kam bei RTL auf 4,05 Millionen Zuschauer (12,8 Prozent). Abgeschlagen diesmal das Erste: "Krüger aus Almanya", eine TV-Komödie mit Horst Krause, schauten 2,51 Millionen Zuschauer (7,6 Prozent).