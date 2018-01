TV-Quoten: "Wilsberg" mit Rekordquote

8,31 Millionen Zuschauer - so viele wie noch nie - verbuchte die gestrige Folge "Wilsberg" und schlug damit den Rekord der Episode vom 23. Dezember. Außerdem lag "Harry Potter" auf Sat.1 knapp vor der "Promi-Darts-WM" auf ProSieben.



Der ZDF-Krimi "Wilsberg" hat am Samstagabend einen Quotenrekord eingefahren und die Konkurrenz weit abgehängt. 8,31 Millionen Zuschauer schalteten die 58. Folge mit dem Titel "Morderney" ein. Privatdetektiv Georg Wilsberg (Leonard Lansink) und Kommissarin Anna Springer (Rita Russek) reisen privat auf die Nordseeinsel Norderney, wo sie es natürlich prompt mit einem Verbrechen zu tun bekommen.



Dem Zweiten brachte der Krimi einen Marktanteil von satten 25,3 Prozent ein. Erst am Tag vor Heiligabend hatte das ZDF mit der 57. Folge einen Rekord für Wilsberg aufgestellt: 7,96 Millionen Zuschauer hatten nach Angaben des Senders zugeschaut.