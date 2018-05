TV-Quoten: ZDF-Chaosfamilie triumphiert am Abend

Die ZDF-Komödie "Ihr seid natürlich eingeladen" findet am Abend mit Abstand die meisten Zuschauer. Die ARD ergatterte eher schlechte Quoten, während Vox sich über ein starkes "Goodbye Deutschland" freuen kann.



Rasante Familienkomödie mit Top-Besetzung: Mit diesem Rezept hat das ZDF am Montagabend ein starkes Ergebnis und damit den klaren Tagessieg eingefahren. Andrea Sawatzki und Axel Milberg glänzten als chaotisches Ehepaar und lockten damit 5,28 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Das bedeutete einen Marktanteil von 20,1 Prozent und den klaren Sieg zur Primetime um 20.15 Uhr.