TV-Quoten: ZDF-Ermittler Sittler hat die Nase vorn

Die Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" mit Walter Sittler hat das Quotenrennen am Samstagabend gewonnen.



Den ZDF-Film um einen verhängnisvollen Brandanschlag beim Luciafest schauten 6,20 Millionen Menschen (Marktanteil: 20,8 Prozent). Kai Pflaumes Familienshow "Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell" belegte Platz zwei. 5,26 Millionen Zuschauer sahen im Ersten, wie Knirpse mit außergewöhnlichen Talenten gegen Promis antraten (18,8 Prozent).