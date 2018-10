TV-Quoten: ZDF-Hebamme lässt "Babylon Berlin" hinter sich

Die ZDF-Serie um die Hebamme Lena Lorenz hat die meisten Zuschauer. "Babylon Berlin" landet dahinter auf Platz zwei. Gut läuft es für ProSieben mit dem Staffelstart bei "The Voice of Germany".



"Babylon Berlin" hat zum Start in die zweite Staffel noch einmal einige Zuschauer verloren. Am Donnerstagabend sahen im Schnitt 4,13 Millionen die neunte Folge der historischen Krimiserie, die 1929 in Berlin spielt. Der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Bei der zweiten Folge ab 21 Uhr waren es 4,14 Millionen. Die Werte lagen damit leicht unter denen der Woche davor. Im Durchschnitt hatten die bisherigen acht Folgen 5,99 Millionen Zuschauer. Die Werte gelten allerdings nur für das klassische Fernsehen, viele Fans der Serie nutzten die ARD-Mediathek, um die neuen Folgen schon vor der Ausstrahlung zu sehen. Die "Tagesschau" direkt zuvor sahen im Ersten 4,48 Millionen Zuschauer (15,7 Prozent).