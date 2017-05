TV-Quoten: ZDF-Komödie gewinnt - ESC konstant

Die TV-Shows am Donnerstag schwächeln. Schon vor zwei Wochen gab es zwischen Frank Elstner und Johannes B. Kerner ein Schneckenrennen. Auch Eckart von Hirschhausen erging es nicht viel besser.



Die ZDF-Komödie "Ein schrecklich reiches Paar" hat am Donnerstagabend im deutschen Fernsehen das Rennen gemacht. 4,65 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den Film mit Thomas Heinze und Lisa Martinek, die sich angesichts drohender Scheidung und Mittellosigkeit entführen lässt und das Lösegeld einsacken will. Der Marktanteil betrug 15,4 Prozent.