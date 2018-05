TV-Quoten: ZDF-Komödie vor ARD-Show

Am Donnerstagabend zeigte "Ausgerechnet Sylt" im Zweiten der Konkurrenz - allen voran Eckart von Hirschhausen - die Rücklichter.



Ein Immobilienhai, dem bei seinem neuesten Projekt auf Sylt unerwartet die Gefühle in die Quere kommen - der Stoff entsprach am Donnerstagabend am ehesten dem Geschmack des Fernsehpublikums. Für die ZDF-Komödie "Ausgerechnet Sylt", in der Fabian Buch den Baulöwen und Katja Studt die Ur-Insulanerin spielen, interessierten sich ab 20.15 Uhr 5,23 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil entsprach 17,5 Prozent.