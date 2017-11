TV-Quoten: ZDF-Krimi am Samstagabend mit Abstand vorn

Das ZDF konnte mit seinem Krimi "In Wahrheit" die private Konkurrenz von RTL mit "Das Supertalent" deutlich hinter sich lassen. Die Doku über "Die Kelly Family" schlug sich auf Vox ordentlich.



Der ZDF-Krimi "In Wahrheit - Mord am Engelsgraben" hat am Samstagabend mit Abstand den Quotensieg geholt. Ob das Verschwinden einer Tramperin und das Schicksal einer offenbar getöteten Prostituierten im Saarland zusammenhängen, wollten 6,37 Millionen Menschen (Marktanteil 20,6 Prozent) wissen.



Die Castingshow "Das Supertalent" auf RTL (4,2 Millionen, 13,7 Prozent) und die ARD-Quizshow "Spiel für dein Land" in der ARD (3,79 Millionen, 13,3 Prozent) hatten das Nachsehen.