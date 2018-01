TV-Quoten: ZDF-Krimi hält Konkurrenz auf Distanz

Das ZDF gewinnt den Samstagabend mit einem Krimi. RTL folgt auf dem zweiten Platz mit "DSDS", das Familiendrama im Ersten konnte nicht mithalten und landet auf Platz drei.



Krimis sind am Wochenende zur Hauptsendezeit kaum zu schlagen: Die ZDF-Reihe "Der Kommissar und das Meer" erreichte am Samstagabend 6,64 Millionen Menschen und hielt damit die Konkurrenz auf Distanz. Der Sender verzeichnete einen Marktanteil von 21,2 Prozent. Dahinter landete RTL mit "Deutschland sucht den Superstar". Die Castingshow verfolgten 4,27 Millionen Zuschauer (13,9 Prozent). Die Familiensaga "Gestüt Hochstetten" in der ARD kam noch auf 3,91 Millionen Menschen (12,5 Prozent).