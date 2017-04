TV-Quoten: ZDF-Traumschiff hängt ARD-Tatort ab - Brennpunkt vorn

ie Jubiläumsfolge des ZDF-Traumschiffs hat am Ostersonntag zur Primetime 6,53 Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen.



Damit erreichte der TV-Dauerbrenner einen Marktanteil von 19,9 Prozent. Im vergangenen Jahr, als die aktuelle Folge an Schauplätzen in Tansania gedreht wurde, feierte "Das Traumschiff" sein 35-jähriges Bestehen. Familienstreit, verflossene Liebe und Elefantenwilderei verursachten wieder allerlei Verwicklungen.