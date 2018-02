TV-Quoten: ZDF-Wiederholung triumphiert abends - Olympia am Tage

Mit einer Wiederholung gegen Quiz und Karneval - dem ZDF gelang das am Montagabend mit Erfolg. Auch die Olympia-Übertragungen erfüllten die Quotenerwartungen.



Auch als Wiederholung funktionierte das ZDF-Krimidrama "Das Mädchen aus dem Totenmoor" hervorragend: 6,19 Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend ab 20.15 Uhr, wie Kommissar Keller, gespielt von Robert Atzorn, einen 15 Jahre alten und bisher ungeklärten Fall wieder ausgräbt. Der Marktanteil betrug 18,2 Prozent. Bei der Erstausstrahlung im Januar 2016 interessierten sich sogar rund 8,3 Millionen Menschen für den Film.