TV-Quoten: ZDF dominiert mit Krimis und Olympia

Bei den Einschaltquoten hatte das ZDF am Freitag den besten Lauf. Claudia Pechsteins Verpassen ihrer zehnten Olympia-Medaillw und die Abendserien stachen dabei heraus.



Zur besten Sendezeit sahen im Schnitt 6,17 Millionen (19,0 Prozent) die Folge "Im Netz der Spinne" aus der Serie "Der Staatsanwalt" mit Rainer Hunold. Im Anschluss schauten noch 5,69 Millionen (18,3 Prozent) die Serie "SOKO Leipzig".



Beide Sendungen begannen etwa zehn Minuten später wegen des spontan ins Programm genommenen "ZDF spezial" um 19.20 Uhr mit dem Titel "Deniz Yücel ist frei - Entspannung zwischen Deutschland und der Türkei?", das 3,22 Millionen einschalteten (11,9 Prozent Marktanteil).