TV-Quoten: ZDF gewinnt mit Jan Josef Liefers

Das ZDF holt sich mit einem TV-Krimi den Quotensieg. Das Erste liegt mit einer Literaturverfilmung weit dahinter und Günther Jauchs "Quiz-Arena" dazwischen. Für die "Curvy Models" läuft es weiterhin nicht rund.



Jan Josef Liefers in "Die 7. Stunde" brachte dem ZDF am Montagabend gute Quoten: Im Schnitt 4,0 Millionen Zuschauer verfolgten ab 20.15 Uhr den TV-Krimi aus dem Jahr 2016, in dem ein Mädchen an einer Privatschule Selbstmord begangen hat, an der Liefers als Anwalt im Nebenjob Schüler unterrichtet, die gerne mal Jura studieren wollen. Der Marktanteil lag bei 14,7 Prozent. Deutlich dahinter landete Günther Jauch mit seiner RTL-Show "500 - Die Quiz-Arena", für die sich 3,05 Millionen (11,3 Prozent) interessierten. Das Sommerratespiel - das RTL zeigt, wenn "Wer wird Millionär?" Pause macht, ist dennoch auf Erfolgskurs und legte im Vergleich zur Woche davor ein weiteres Mal zu.





Deutlich abgeschlagen war das Erste, das zur Primetime Sönke Wortmanns "Schoßgebete" zeigte, die Verfilmung von Charlotte Roches zweitem gleichnamigen Roman mit Lavinia Wilson und Jürgen Vogel in den Hauptrollen. Den Film aus dem Jahr 2014 über eine Frau, die bei einem Autounfall drei Geschwister verloren hat und unter dieser traumatischen Erfahrung nachhaltig leidet, wollten nur 1,76 Millionen Zuschauer sehen (6,4 Prozent). Die "Tagesschau" direkt davor verfolgten im Ersten noch 4,24 Millionen (17,4 Prozent) - fast zweieinhalb Mal so viele. Der Großteil schaltete ab oder um.