TV-Quoten: ZDF hängt Konkurrenz mit Thriller ab

Frank Plasbergs Talkrunde löst vor der Ausstrahlung einige Diskussionen aus, bei "Wer wird Millionär?" überrascht ein Kandidat seine Freundin am Telefon mit einer ganz anderen Frage - das Rennen im TV aber macht am Montagabend "Getrieben".



Eine Kommissarin und eine Psychologin haben es mit einem Serienmörder zu tun - und holen für das ZDF die meisten Zuschauer am Montagabend. Der Thriller "Getrieben" mit Ulrike C. Tscharre und Petra Schmidt-Schaller in den Hauptrollen interessierte um 20.15 Uhr im Schnitt 6,19 Millionen Zuschauer und erreichte damit einen Marktanteil von 19,4 Prozent.



Dahinter landete die Doppelfolge von Günther Jauchs RTL-Quizshow "Wer wird Millionär?" mit 4,30 Millionen (13,9 Prozent) auf dem zweiten Platz. Es war keine gewöhnliche Ausgabe: In der Sendung überraschte ein Kandidat seine Freundin, die eigentlich als Telefonjoker auf eine Quizfrage wartete, mit einem Heiratsantrag.