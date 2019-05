TV-Quoten: ZDF lässt von Hirschhausen bei ARD alt aussehen

In der Woche zuvor lag Eckart von Hirschhausen auf Platz eins. Diesmal machte ihm Anna Maria Mühe einen Strich durch die Rechnung: Die TV-Komödie mit ihr in der Hauptrolle hatte die meisten Zuschauer.



Der Quotensieg am Donnerstagabend ging an die Frauen aus Gendering, die sich nichts sagen lassen, schon gar nicht von ihren Männern. Die TV-Komödie "Wenn Frauen ausziehen" mit Anna Maria Mühe in der Hauptrolle hatte ab 20.15 Uhr im ZDF 3,75 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,4 Prozent. Das sind keine Rekordwerte für diese Sendezeit, reichte aber, um Eckart von Hirschhausen auf Platz zwei zu verweisen, der mit seinem "Quiz des Menschen" im Ersten eine Woche zuvor bei den Quoten noch klar geführt hatte. Diesmal landete er mit im Schnitt 3,50 Millionen (Marktanteil: 12,6 Prozent) deutlich hinter der ZDF-Komödie.