TV-Quoten: ZDF liegt mit Politthriller vorn

Das ZDF holte den Quotensieg mit einem Politthriller. Die gesammelte TV-Konkurrenz blieb weit dahinter. Das Erste änderte sein Programm für einen aktuellen "Brennpunkt".



Das ZDF lag beim Zuschauerinteresse am Montagabend mit weitem Abstand vorn: Den Politthriller "Dengler - Fremde Wasser" sahen ab 20.15 Uhr im Schnitt 5,5 Millionen, der Marktanteil lag bei 19,2 Prozent - rund jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit. Ronald Zehrfeld in der Hauptrolle des Ex-BKA-Zielfahnders musste den Mordanschlag auf einen EU-Kommissar aufklären.