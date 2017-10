TV-Quoten: ZDF liegt mit TV-Thriller vorn

Das ZDF zeigt gleich zwei Thriller an einem Abend und fährt gar nicht schlecht damit. RTL hat mit "Bauer sucht Frau" Erfolg, und die Doku im Ersten läuft auch nicht schlecht.



Thriller geht immer: Das ZDF hatte am Montagabend gleich zwei im Programm. Um 20.15 Uhr interessierte die Zuschauer nichts so sehr wie "Der 7. Tag" mit Stefanie Stappenbeck in der Rolle der mordverdächtigen Sybille Thalheim. Im Schnitt 6,18 Millionen (Marktanteil: 18,9 Prozent) sahen zu, wie sie in einem Hotelzimmer aufwacht, neben ihr im Bett ein blutverschmiertes Messer. Mit dem ist ihr seit Monaten verschollener Mann erstochen worden, der sie verlassen hatte. Und die Polizei steht schon vor der Tür.



Gleich nach dem "heute-journal" zeigte das ZDF den zweiten Thriller: "Jussi Adler-Olsen: Erlösung" über die Jagd auf einen Serienkiller, der noch 2,57 Millionen Zuschauer (14,1 Prozent) hatte.