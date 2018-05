TV-Quoten: ZDF mit "Aktenzeichen XY"-Urlaubsspezial vorn

Den Mittwochabend gewinnt das ZDF mit einer Sonderausgabe von "Aktenzeichen XY". ZDFneo gelingt es erneut die Riege der Hauptsender durcheinanderzuwirbeln.



Das ZDF punktet mit der Spezialausgabe eines Klassikers: Das Kriminalmagazin "Aktenzeichen XY" zum Thema "Vorsicht Urlaubsfalle" hatte am Mittwochabend mit Abstand die meisten Zuschauer. Im Schnitt 4,40 Millionen schalteten die Sendung mit Rudi Cerne ab 20.15 Uhr ein, der Marktanteil lag bei 17,7 Prozent.