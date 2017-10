TV-Quoten: ZDF mit "Ein Fall für zwei" auf Platz 1

Mit der Krimiserie "Ein Fall für zwei" hat das ZDF den Samstagabend im Fernsehen für sich entschieden.



4,57 Millionen Menschen schauten sich die Folge "Mord am Bau" an, das brachte einen Marktanteil von 15,5 Prozent. In der ARD kam die Familienkomödie "Kein Herz für Inder" auf 3,90 Millionen Zuschauer (13,2 Prozent).