TV-Quoten: ZDF schon wieder hinter ZDFneo

Eigentlich ist ZDFneo einmal als Juniorpartner des Zweiten an den Start gegangen. Doch gerade mit alten Krimis bindet der Sender eine treue Fangemeinde an sich. Das hat teils ungeahnte Folgen.



Der kleinere ZDF-Ableger ZDFneo hat das Zweite am Dienstag in der Hauptsendezeit zum zweiten Mal in einer Woche zeitweise überholt. Im Schnitt 2,48 Millionen (8,7 Prozent) verfolgten ab 20.15 Uhr auf dem Nischensender den Krimi "Nord Nord Mord: Clüver und der König von Sylt". Gegen die Konserve mit Robert Atzorn aus dem Jahr 2017 konnte sich die Dokureihe "Mit 80 Jahren um die Welt" im Zweiten zwar zunächst noch knapp behaupten - bis 21 Uhr schauten 2,57 Millionen (9,1 Prozent) zu. Danach purzelte aber das Politmagazin "Frontal 21" auf vergleichsweise magere 1,95 Millionen (6,7 Prozent) und fiel zurück.