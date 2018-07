TV-Quoten: ZDF siegt - RTL-Sommerhaus kommt in Schwung

Das Interesse am Sommerprogramm ist nach wie vor überschaubar. Bemerkenswerterweise steigt aber die Resonanz auf das RTL-Spektakel "Das Sommerhaus der Stars" sachte an.



Die Wiederholung des ZDF-"Taunuskrimis" mit dem Titel «Wer Wind sät» hat sich am Montagabend am besten gegen die Konkurrenzprogramme geschlagen. Der Film mit Felicitas Woll und Tim Bergmann als Ermittlerduo, der bereits 2015 zu sehen war, kam ab 20.15 Uhr auf 3,91 Millionen Zuschauer und erzielte einen Marktanteil von 15,5 Prozent. Das "heute-journal" im Anschluss sahen 4,00 Millionen Menschen (16,2 Prozent).