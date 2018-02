TV-Quoten: ZDF siegt im Quotenrennen - Krimi und Biathlon stark

Der "Friesland-Krimi" und die erste deutsche Gold-Medaille bei Olympia von Laura Dahlmeier bescherten dem ZDF en Tagessieg. "Das Ding des Jahres" lässt in seiner zweiten Ausgabe nach.



Mit dem "Friesland"-Krimi "Schmutzige Deals" hat das ZDF den Samstag gegen die Olympia- und Showkonkurrenz auf den anderen Kanälen gewonnen. Die Folge, in der Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) mit einer im Güllebecken schwimmenden Leiche konfrontiert ist, sahen zur besten Sendezeit 6,57 Millionen Menschen, das war ein Marktanteil von 20,2 Prozent.



Fast gleichauf, aber dem Marktanteil nach am stärksten, lag die erfolgreichste Olympia-Übertragung des Tages: Den Biathlon-Sieg von Laura Dahlmeier sahen am frühen Nachmittag 6,52 Millionen Menschen im ZDF, ein Anteil von 44,2 Prozent.