TV-Quoten: Zwei Samstagskrimis an der Spitze

Die ARD-Krimikomödie "Die Bestatterin - Der Tod zahlt alle Schulden" hat im Samstagabend-Programm die meisten TV-Zuschauer angezogen.



3,87 Millionen Menschen (17,2 Prozent Marktanteil) verfolgten die eigenwilligen Ermittlungen der Bestatterin Lisa Taubenbaum (Anna Fischer) nach dem Tod eines Bankdirektors und einer alten Dame in ihrem Heimatdorf. Die "Tagesschau" sahen zuvor 4,07 Millionen Zuschauer (21,9 Prozent).