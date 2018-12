TV-Quotenhits 2018: WM, Krimis, Eurovision und Merkel

Was die Deutschen dieses Jahr im Fernsehen guckten - in einem Überblick nach Genres. Neben den üblichen Quotenkönigen Fußball und "Tatort" kommen auch der RTL-Dschungel und Kanzlerin Merkel vor.



Nichts interessierte im Fernsehjahr 2018 mehr als die Fußball-WM. Bei den Sportübertragungen ganz vorne lag die Partie Deutschland-Schweden (2:1) am 23. Juni, wie die Marktforscher von Media Control mitteilten, die jetzt TV-Formate beziehungsweise Genres mit den jeweils meisten Zuschauern 2018 zusammengestellt haben. Das einzige der drei WM-Spiele, das Deutschland gewann, wurde an einem Samstagabend in der ARD gezeigt. Im Schnitt 27,53 Millionen Zuschauer (76,3 Prozent Marktanteil) wurden gezählt.