TV-Ranking: ZDF siegt zum fünften Mal in Serie

Für die öffentlich-rechtlichen war 2016 ein gutes Jahr. Auch dank der Fußball-EM behaupteten ARD und ZDF ihre Spitzenposition, während die großen Privatsender Einbußen bei den Marktanteilen hinnehmen mussten. Dagegen machte Jan Böhmermann ZDFneo zum Gewinner.



Das ZDF hat sich zum fünften Mal in Folge nach Marktanteilen den Jahressieg im deutschen Fernsehen gesichert. Das Zweite kam 2016 auf 13,0 Prozent und verbesserte damit sein Vorjahresergebnis von 12,5 Prozent um 0,5 Prozentpunkte, wie eine Auswertung der Marktforschungsfirma Media Control in Baden-Baden ergab. Hinter dem ZDF landete das Erste mit 12,1 Prozent (11,6 Prozent) auf Platz zwei, vor RTL mit 9,8 Prozent (9,9 Prozent).