TV-Rechte: Nächster Geldsegen im Vereinigten Königreich

Über einen Mangel an TV-Geldern können sich die englischen Fußballvereine nicht beklagen. Nun darf sich auch der Fußballverband auf einen weiteren Geldsegen freuen. Die FA sicherte sich über einen neuen Vertrag mit der BBC eine knappe Milliarde Euro.



England gilt im Fußball spätestens seit dem Milliarden-Deal, der den Klubs der Premier League in den kommenden drei Jahren etwa 6,9 Milliarden Euro in die ohnehin vollen Kassen spült, als Schlaraffenland. Nun bringt ein neuer TV-Deal weitere Millionen ins Land, welche allerdings nicht den Klubs zu Gute kommt.