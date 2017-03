TV-Rechte gesichert: ARD und ZDF zeigen Nachwuchs-EM

Nach zahlreichen Rückschlägen bezüglich Live-Sportrechten können die Öffentlich-Rechtlichen wieder Positives vermelden: Die deutschen Spiele bei der Fußball-U-21-Europameisterschaft werden bei ARD und ZDF zu sehen sein.



Der Einstieg zahlreicher neuer Anbieter wie Dazn, Amazon oder Discovery in den Kampf um Sport-Übertragungsrechte hatte vor allem für die Öffentlich-Rechtlichen Auswirkungen. So gingen die Rechte an den Olmypischen Spielen an Discovery verloren, die aufgerufenen Preise für Sublizenzen wollten die Sender nicht zahlen. Nun gibt es allerdings auch wieder ein Erfolgserlebnis zu vermelden. Wie die "Sportbild" berichtet, haben sich ARD und ZDF die Rechte an der diesjährigen U-21-Europameisterschaft gesichert.