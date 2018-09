TV-Richter Alexander Hold kehrt zu Sat.1 zurück

Der ehemalige Hauptakteur der nach ihm benannten Gerichts-Show wird beim Privatsender das Late-Night-Format "Dinner Party" moderieren



Vielen wird "Richter" Alexander Hold noch ein Begriff sein: Als Rechtsprecher in seiner eigenen TV-Sendung im Nachmittagsprogramm von Sat.1 entschied er damals in gescripteten Gerichts-Dramen über das Strafmaß diverser Laiendarsteller.