TV-Richter Alexander Hold will in den bayerischen Landtag

Nachdem es für den TV-Richter Alexander Hold bei Wahl zum Bundespräsidenten nicht zum Gauck-Nachfolger gereicht hat, versucht er es nun politisch eine Stufe tiefer auf Landesebene.



Der aus dem Fernsehen bekannte Richter Alexander Hold (55) will bei der Landtagswahl im Herbst für die Freien Wähler antreten. "Seit meiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten vor einem Jahr habe ich viel Zuspruch erhalten, das macht Eindruck und hat mich zu der Entscheidung bewegt", sagte Hold am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München.