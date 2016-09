TV-Richter bereitet sich auf Wahlkampf vor

Der TV-Richter Alexander Hold von der Sat.1-Gerichtsshow tritt für die "Freien Wähler" zur Wahl des Bundespräsidenten an. Jetzt bereitet er sich auf seinen Wahlkampf vor. Er will vor allem mit dem Thema innerer Sicherheit überzeugen.



Zumindest ist Alexander Hold kein Unbekannter: Bekannt wurde er durch seine Fernseh-Gerichtsshow "Richter Alexander Hold" auf Sat.1, die zwischen 2001 und 2013 ausgestrahlt wurde. Das Richter-Amt scheint dem 54-Jährigen aber nicht hoch genug zu sein. Jetzt will der Jurist nämlich Bundespräsident werden und bereitet sich schon mal auf den Wahlkampf vor. Das gab die Partei "Freie Wähler" bekannt, die den TV-Richter für sich ins Rennen um das höchste politische Amt der Bundesrepublik schickt.