TV-Saison: ProSieben startet mit "Lethal Weapon" und "Limitless"

Allmählich trudeln die Startdaten der aktuellen Saison im deutschen Free-TV ein. ProSieben läutet diese mit dem TV-Remake der "Lethal Weapon"-Reihe und der Sci-Fi-Serie "Limitless" ein.



Für die aktuelle TV-Saison hat sich der Free-TV-Sender ProSieben zwei vielversprechende Serien gesichert. Neu im Programm finden Fernsehzuschauer deshalb in wenigen Wochen die Serien "Lethal Weapon" und "Limitless". Mit letzterem geht es am 4. Januar 2017 sogleich mit Doppelfolgen los. "Lethal Weapon" startet dann eine Woche später.