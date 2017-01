TV-Sender sehen Handball-Rechte-Coup der DKB kritisch

Mit dem Erwerb der Übertragungsrechte der Handball-WM ist der DKB eine echte Überraschung gelungen. Die unterlegenen TV-Sender sehen den Vorgang kritisch, sehen darin aber auch keine Gefahr für künftige Verhandlungen.



Die deutschen Fernsehsender sehen das exklusive Sponsoren-TV von der Handball-WM in Frankreich kritisch. Dass es überhaupt bewegte Bilder gebe sei für die Fans erfreulich, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Doch die Berichterstattung durch ein werbetreibendes Unternehmen werfe viele Fragen auf. Als "sehr missliche Situation" bezeichnete das ZDF die ausschließliche TV-Berichterstattung über die Internetseite des Handball-Sponsors DKB.