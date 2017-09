TV-Sender stellen Programm zum Wahlabend vor

Für manche Sender geht es am Wahlabend um kaum etwas anderes. ARD und ZDF berichten mehrere Stunden am Stück. Andere fassen sich kurz und sind so eine Alternative für all die, die anschließend lieber einen Thriller gucken, der nichts mit Politik zu tun hat.



Wer am Wahlabend keine Lust hat zu erfahren, wie es ausgegangen ist, hat im Fernsehen genügend andere Optionen. Insbesondere ARD und ZDF sowie die Nachrichtensender berichten dagegen ausführlich über die Bundestagswahl.



Das Erste startet um 17.15 Uhr. "Wir senden aus dem ARD-Hauptstadtstudio und sind auch in allen Parteizentralen vertreten", sagt ARD-Chefredakteur Rainald Becker. Hauptstadtstudio-Leiterin Tina Hassel und "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga liefern Hintergründe und erste Analysen. WDR-Fernsehdirektor Jörg Schönenborn stellt um kurz nach 18 Uhr die erste Prognose vor und später die aktuellen Hochrechnungen der Stimmergebnisse.



Im ZDF geht es um 17.10 Uhr los. "Wir glauben, dass das eine spannende Wahl ist, unter verschiedenen Aspekten", sagt ZDF-Politikchef Matthias Fornoff. "Wer kommt rein, wer wird drittstärkste Partei? Welche Koalitionen sind möglich? Es wird an dem Abend viel zu reden geben, davon bin ich überzeugt."