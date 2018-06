TV, Smartphone und PC sind in 90 Prozent der Haushalte zu finden

Euronics hat sich bei den Deutschen zu Hause umgesehen und herausgefunden, dass sie zwar technisch gut ausgestattet, aber weniger vernetzt sind als gedacht.



Der Fernseher ist der Liebling unter den Geräten der Deutschen. Immerhin haben 39,9 Prozent so ein Gerät in den eigenen vier Wänden. Das will Euronics bei seiner neusten Umfrage herausgefunden haben. Das Unternehmen stellt im Trendmonitor 2018 noch mehr Ergebnisse vor.