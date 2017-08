TV-Sommerloch: RTL schickt acht VIP-Paare ins Sommerhaus

Ein Haus, acht Promi-Paare, viel Drama, Streit und Zickereien: Was im vergangenen Jahr funktioniert hat, startet RTL auch diesen Sommer wieder. Ins "Sommerhaus der Stars" ziehen alte Reality-TV-Bekannte ein - aber auch längst vergessene Fernseh-Gestalten.



Kaum ist ganz Deutschland in den Sommerferien, schickt auch RTL acht mal mehr, mal weniger prominente Paare in den Urlaub nach Portugal. Doch im "Sommerhaus der Stars" ist es eng, warmes Wasser ist nicht für alle da, und manche müssen sich sogar ein Zimmer teilen. Jugendherberge statt Luxusdomizil. Dazu kommen fiese Spielchen und am Ende jeder Folge muss ein Paar ausziehen. Wer es bis zum Schluss durchhält, bekommt 50 000 Euro. Die Versuchsanordnung klingt wie eine Mischung aus "Dschungelcamp" und "Big Brother". Das Experiment ist bereits im vergangenen Jahr geglückt. Von Mittwoch (20.15 Uhr) an zeigt RTL den Zuschauern schonungslos, was seine unersättlichen Kameras für diese Staffel aufgezeichnet haben.