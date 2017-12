TV Spielfilm live: Neue Sender und Aufnahmefunktion

Der Streaming-Dienst der TV Spielfilm hat ab sofort eine Aufnahmefunktion und erweitert sein Programmangebot. Dazu kommt eine Überarbeitung des Erscheinungsbildes.



Während sich bisher nur die gerade laufende Sendung zum Anfang zurückspielen ließ, ist ab sofort als Kunde des Premium-Pakets das gezielte Aufzeichnen von bestimmten Sendungen möglich. Das geht momentan nur über die App oder den Browser, künftig aber auch über Fire TV, Apple TV und Android TV.