TV Spielfilm live stockt HD-Angebot auf

Im Oktober hat TV Spielfilm live sein gratis Streaming-Angebot eingestellt. Mittlerweile zählt das Bezahl-Angebot 2,5 Millionen registrierte Nutzer. Diese können ab sofort Sender der ProSiebenSat.1 Gruppe und der Mediengruppe RTL Deutschland in HD-Qualität streamen.