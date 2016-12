"TV Spielfilm" personalisiert TV-Angebot

"TV Spielfilm" legt einen neuen Fokus bei seinem TV-Angebot. So wird der Dienst künftig auf personalisierte Film- und Serien-Tipps setzen und Video-on-Demand-Inhalte stärken.



Der Streaming-Dienst von "TV Spielfilm" will den Nutzern in Zukunft zusätzlich zu den Einschätzungen der Redaktion auch Inhalte, die auf dem eigenen Nutzungs- und Sehverhalten basieren, vorschlagen. Das Angebot rückt künftig außerdem Video-On-Demand-Inhalte stärker in den Mittelpunkt.