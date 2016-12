TV-Termine für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

Zu Weihnachten ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" für viele Fernsehzuschauer obligatorisch. Zu sehen gibt es den Film im Advent und zu Weihnachten mehrfach bei der ARD und den dritten Programmen.



Alle Jahre wieder: Prinz im Schnee, ein Schuh auf der Schlosstreppe, Schimmel Nikolaus, Eule Rosalie mit Schmuckschatulle und die Musik von Karel Svoboda. Der tschechisch-deutsche Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" wird im Advent besonders oft gezeigt. Für viele gehört er zu Weihnachten wie Plätzchen, Tannenbaum und "Stille Nacht"-Singen. Mehr als ein Dutzend Mal steht der Klassiker - eine Koproduktion der damaligen Staaten CSSR und DDR - noch bis Monatsende im Programm: