TV-Übersicht für die U21-EM - komplett im Free-TV

In ungeraden Jahren wie diesem beschwert sich so mancher Fußballfan über die viel zu lange Sommerpause. Aber das stimmt so nicht. Die Junioren treffen sich bei der U21-EM und das Turnier ist komplett im Free-TV zu sehen.



Die Europameisterschaft der U21-Nationalmannschaften findet dieses Jahr in Italien und San Marino statt. Beginn ist am 16. Juni. Das erste Spiel bestreiten Polen und Belgien gegeneinander.