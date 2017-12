TV-Wandhalterungen entlasten das moderne Wohnzimmer

Minimalismus im Innendesign ist nach wie vor groß im Kommen. Ein nachvollziehbarer Trend, denn überladene Wohnzimmer laden nicht gerade zum Verweilen ein. Ein Wandhalterung für den TV lässt das TV-Rack überflüssig werden.



Vor allen Dingen Stauballergiker und Eltern dürften sich mit der Idee anfreunden, auf unnötige Accessoires und Möbel zu verzichten. Denkt man an frühere Zeiten, hat man wahrscheinlich schnell riesige schwarze Kästen mit Deckchen und vielleicht auch noch Blumentopf oben drauf vor Augen, die mehr als prominent daherkamen. Gott sei Dank, sind solche Fernseher kaum noch in deutschen Haushalten zu finden. Stattdessen gleichen sie mehr und mehr Designobjekten oder Bildern, die man am liebsten an die Wand hängen würde.