TV im Urlaub: So kommt das Fernsehen ins Wohnmobil

Heutzutage ist ein Fernseher im Wohnmobil, Caravan oder Camper für viele Reiseenthusiasten unverzichtbar, sei es als zuverlässige Nachrichtenquelle oder zur abendlichen Unterhaltung. Welche technischen Möglichkeiten es gibt, wenn man das "Dschungelcamp" gucken will, während man selbst im Dschungel unterwegs ist.



Auf Vermietungsportalen wie Campanda.de kann man bereits aus den Anzeigenbeschreibungen herauslesen, ob ein Fernsehgerät im favorisierten Wohnmobil vorhanden ist. Fehlen Informationen dazu, um welches System es sich genau handelt, kontaktiert man den Vermieter am besten direkt. Denn welche technischen Lösungen sinnvoll sind, hängt maßgeblich vom Reiseziel und den dortigen örtlichen Gegebenheiten ab. Im Folgenden werden alle gängigen mobilen TV-Konzepte vorgestellt:



Terrestrisches Fernsehen (DVB-T/T2)

Eine DVB-T-Antenne, welche die Signale eines auf der Erde aufgestellten Senders empfängt, stellt die günstigste Lösung für mobiles Fernsehen dar. Leider kommt die Kostenersparnis mit einigen Einschränkungen einer: Private Sender wie Pro7 strahlen nur in Ballungsräumen auf DVB-T aus, wodurch man meist nur fünf bis etwa dreißig Sender zur Auswahl hat.



Diese flimmern auch oft nur mit mäßiger Qualität über den Bildschirm, denn die Netzabdeckung von terrestrischem TV liegt bundesweit nur zwischen 90 und 95%. Das bedeutet, dass besonders in ländlichen Gegenden, wo auch häufiger gecampt wird, der Empfang schlechter sein kann. Zudem ist DVB-T nur bei innerdeutschen Touren sinnvoll, da man im Ausland sonst nur die örtlichen Sender in der jeweiligen Landessprache empfängt.



Satellitenfernsehen (DVB-S)

Jenseits der deutschen Grenzen sollte man lieber auf eine Satelliten-Anlage zurückgreifen, die ohnehin mit vielerlei Vorteilen aufwartet. So bietet sie grundsätzlich einen besseren Empfang, weshalb in vielen Campingfernsehern eine Kombination aus DVB-T und DVB-S-Receivern verbaut ist. Den optimalen Empfang erreicht man mit einer Parabolantenne von mindestens 65 Zentimetern Durchmesser.



Damit lassen sich auch im Ausland deutsche Kanäle empfangen und sie erlaubt zudem eine bessere Bildqualität und größere Programmauswahl von rund 300 Sendern. Voraussetzung dafür ist, dass die Antenne korrekt auf den Satelliten ausgerichtet ist. Das funktioniert mit etwas Fingerspitzengefühl manuell, besser sind aber automatische Sat-Finder, die ihre Position per GPS selbst anpassen. Einziger Wehmutstropfen sind die höheren Anschaffungskosten solcher Systeme.