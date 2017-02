TV und Radio bleiben meist genutzte Medien

TV und Radio bleiben auch weiterhin die täglichen Begleiter der deutschen. Von über zehn Stunden Mediennutzung fallen sieben auf sie, auch wenn die Onlinezeit weiter zunimmt.



Im Rahmen der Publikation "Mediennutzung in Deutschland 2016" veröffentlichte der Verband Privater Rundfunk und Telemedien (VPRT) die neuesten Zahlen zur Mediennutzung. Mehr als zehn Stunden stecken die Deutschen täglich in ihren Medienkonsum, wie der VPRT im Rahmen seiner Veröffentlichung festhält, bei der er sich unter anderem auf Studien der GfK, der Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung und der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung stützt.