Tablet-Verkaufszahlen gehen zurück

Die weltweiten Verkaufszahlen von Tablets haben ihren ersten Zenith hinter sich und sie scheinen auch aus dem Tal vorerst nicht herauszukommen. Im ersten Quartal 2017 sind laut Erhebungen des Marktforschungsinstituts IDC die Absätze weiter zurückgegangen.



Im Vergleich zum Vorjahr wurden zwischen Januar und April diesen Jahres 8,5 Prozent weniger Tablets verkauft. Das stellt einen unverhofft starken Rückgang dar. Die Zahlen gehen aus Erhebung des globalen Marktforschungsinstituts IDC hervor.